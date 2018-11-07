Американские сенаторы пригласили российских коллег в США

Российские сенаторы получили приглашение от американских коллег посетить США, это может произойти после выборов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«По парламентской линии мы готовы к диалогу. Мы имеем приглашение для группы сенаторов посетить США. Я думаю, это может состояться после выборов. Посмотрим, подтвердится ли это предложение», – сказала парламентарий, передает РИА «Новости».

В то же время, оценивая последние заявления американских политиков, Матвиенко призналась, что «скорее скептично» относится к возможности конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном в настоящее время.

В США 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.