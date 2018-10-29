Захарова пошутила про «вмешательство русских хакеров» в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выборы в конгресс США, пошутив о роли «русских хакеров» в электоральном процессе.

Захарова написала в соцсети Facebook: «Интересно, как итоги народного волеизъявления будут теперь трактоваться американскими политиками?».

Она предложила два варианта, первый из которых – «это все русские хакеры, иначе обе палаты были бы наши (подходит для представителей обеих партий)».

Второй – «выборы прошли без русских хакеров (республиканцы пояснят «потому что мы просили русских не вмешиваться», а демократы добавят «а это потому что мы давили на республиканцев»)».

«Неужели, на этот раз русские хакеры не «грубо вмешивались», а «тонко сыграли»?» – добавила она.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. По последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, но потеряли большинство в палате представителей.

В среду сообщалось, что российские сенаторы получили приглашение от американских коллег посетить США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменят результаты выборов в США для России.