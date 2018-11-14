Блондинка в центре Киева разбила топором Porsche

Блондинка в розовом пальто в центре Киева при множестве свидетелей топором разбила дорогостоящий родстер марки Porsche.

Видео инцидента, который произошел на улице Шота Руставели в центре Киева, опубликовала в Facebook Тоня Матвиенко. Запечатленная на видео блондинка при помощи баллончика с краской пишет оскорбительное слово на двери машины, после чего бьет топором по капоту автомобиля.

«Расправившись» с машиной, женщина села в припаркованный рядом автомобиль и уехала.