СМИ сообщили о спрятанном в Крыму сыне премьера Чехии

Пражский новостной портал Seznam утверждает, что сына чешского премьера Андрея Бабиша якобы прятали от допросов по делу против его отца в Крыму.

Журналисты портала Seznam утверждают, что нашли 35-летнего сына премьера в одной из европейских стран, где он проживает со своей матерью. Андрей Бабиш-младший рассказал им, что якобы был переправлен из Чехии сотрудником фирмы отца, выходцем из России, сначала в Москву, а затем в Крым, где проживал сначала в Севастополе, а потом в Ялте, передает РИА «Новости».

Бабиш-младший объяснил журналистам свое исчезновение из Чехии тем, что отец хотел убрать его подальше от расследования полиции по делу «Гнезда аиста». Премьер ранее заявил в парламенте, что данная фирма принадлежала его взрослым детям от первого брака. Однако Бабиш-младший заявил, что его «вклад» в дела фирмы «Гнездо аиста» заключался лишь в подписании неизвестных ему документов.

Из Крыма Бабиш-младший, по его словам, послал сообщение чешской полиции о том, что был похищен, а затем смог перебраться через Украину к матери в одну из европейских стран, где находится сейчас.

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили неприкосновенности в связи с расследованием в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 млн евро для фирмы «Гнездо аиста», входившей в состав корпорации, но позже вычлененной из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofertа. Бабиш все обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что их инициировали его политические противники.

В октябре глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений со страной.