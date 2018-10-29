Чешский премьер отказался признавать Россию угрозой

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений со страной.

«Я не воспринимаю Россию как угрозу. С ней необходимо вести активный диалог, в частности, по ситуации в Сирии», – сказал чешский премьер, выразив мнение, что Европа проявляла слишком мало активности при развитии событий в Сирии и «проспала ситуацию».

По словам Бабиша, «очень плохо, что мы (Запад) вернулись в отношениях с Россией к состоянию «квази-холодной войны», передает РИА «Новости».

«Диалог с Россией необходимо поддерживать. Конечно, то, что она забрала Крым – это неприемлемо, свою роль в этом деле играют принятые санкции. Одновременно необходимо искать некое политическое решение. Усиленное вооружение – это не выход», – сказал Бабиш.

В июле Бабиш по завершению саммита НАТО в Брюсселе заявил, что Прага не собирается ускорять рост военных расходов, на чем настаивал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.