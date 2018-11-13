Серебренников продолжил демонстрировать коллекцию футболок в суде

На очередное заседание суда по делу «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников пришел в футболке с надписью «Русь, чего ты хочешь от меня?»

Фраза «Русь, чего ты хочешь от меня?» – из произведения «Мертвые души» Николая Гоголя, передает РИА «Новости».

Как и на на других футболках Серебренникова, которые он надевал в суд, надпись расположена на спине и не видна судье.

До этого режиссер приходил в суд в футболках с надписями «Жги», «Все утопить» и латинским девизом «Deus conservat omnia» (Бог хранит все).

Во вторник в суде завершился допрос Серебренникова. В течение тех судебных заседаний он рассказывал о мероприятиях и деятелях искусств, сотрудничавших с проектом «Платформа». При этом он не смог ответить на вопросы о финансовой, бухгалтерской и организационной сторонах работы проекта.

«Я был художественным руководителем проекта, финансовые вопросы – это не моя компетенция», – сказал он.

Теперь начался допрос продюсера проекта Алексея Малобродского.

Ранее во время выступления в суде Серебренников обвинял министра культуры Владимира Мединского в остановке финансирования проекта «Платформа» и присвоении выделенных на него денег себе.

Напомним, Серебренникова и его соучастников обвиняют в хищении 133 из 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа» с целью развития и популяризации современного искусства. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемых было завершено в сентябре. Кроме бывшего главного бухгалтера студии, своей вины никто из фигурантов дела не признает.