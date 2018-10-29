Серебренников продолжил дефиле футболок в суде

На очередное заседание Мещанского суда Москвы режиссер Кирилл Серебренников пришел в футболке с надписью «Все утопить», накануне он появился в футболе «Жги».

В четверг в суде продолжился допрос Серебренникова по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных «Седьмой студии», передает РИА «Новости».

На заседание он пришел в футболке с надписью «Все утопить». Надпись расположена на спине, поэтому видна только зрителям, а не участникам процесса.

В среду Серебренников приходил в суд в футболке с надписью «Жги».

По данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

Расследование дела завершено. Почти все обвиняемые ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения. Ни один из фигурантов дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину.