Серебренников пришел в суд в футболке «Жги»

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Что изменят результаты выборов в США для России

Эксперты отмечают, что явка на этих выборах была очень высокой, но демократы неумело воспользовались активностью избирателейФото: Lexi Browning/Reuters
По итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы впервые за восемь лет возвращают под контроль нижнюю Палату представителей. Но активное участие в кампании Дональда Трампа позволило республиканцам удержать верхнюю – Сенат. Как новый расклад сил скажется на позициях американского президента и его внешней политике, особенно в отношении России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Упал

        • Остался прежним

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          Серебренников пришел в суд в футболке «Жги»

          7 ноября 2018, 11:21

          Текст: Алина Назарова

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          Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы, где в среду его дело начали рассматривать по существу, в футболке с надписью «Жги».

          Надпись расположена на спине, поэтому она не видна другим участникам процесса, только зрителям, когда режиссер стоя отвечает на вопросы судьи, передает РИА «Новости».

          Отвечая на вопросы судьи Серебренников вновь отказался признать вину в хищениях в «Седьмой студии». «Я никогда ничего ни у кого не крал, не воровал и не собирал никакую преступную группу, кроме театральной», – заявил Серебренников.

          Между тем, суд признал режиссера и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску министерства культуры на 133,9 млн рублей.

          По данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

          Расследование дела завершено. Почти все обвиняемые ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения. Ни один из фигурантов дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину. 


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