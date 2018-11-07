Серебренников пришел в суд в футболке «Жги»

Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы, где в среду его дело начали рассматривать по существу, в футболке с надписью «Жги».

Надпись расположена на спине, поэтому она не видна другим участникам процесса, только зрителям, когда режиссер стоя отвечает на вопросы судьи, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопросы судьи Серебренников вновь отказался признать вину в хищениях в «Седьмой студии». «Я никогда ничего ни у кого не крал, не воровал и не собирал никакую преступную группу, кроме театральной», – заявил Серебренников.

Между тем, суд признал режиссера и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску министерства культуры на 133,9 млн рублей.

По данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

Расследование дела завершено. Почти все обвиняемые ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения. Ни один из фигурантов дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину.