Серебренников появился в суде в футболке с надписью на латыни

Режиссер Кирилл Серебренников пришел на заседание Мещанского суда Москвы в футболке с надписью Deus conservat omnia («Бог сохраняет все»).

Фраза была девизом графов Шереметьевых, передает РИА «Новости».

В суде продолжился допрос Серебренникова. Сейчас он отвечает на вопросы адвокатов.

Так, он рассказал, что не вникал в обсуждение финансовых вопросов госконтракта на проект «Платформа».

«Я ни с кем не обсуждал просто потому, что не разбираюсь в этом», – сказал он.

Режиссер отметил, что отдавал творческую программу со списком запланированных мероприятий и не знает, как дальше шла «бумажная работа».

По его словам, проекты, включавшие танцы, музыку и мультимедиа-составляющую, создавались с нуля.

В четверг Серебренников приходил на заседание в футболке с надписью «Все утопить», а до этого – в футболке с надписью «Жги».

Серебренникова обвиняют в том, что он с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

Расследование дела завершено. Почти все обвиняемые ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения. Ни один из фигурантов дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину.