Серебренников обвинил Мединского в присвоении денег

Подозреваемый в хищении государственных средств режиссер Кирилл Серебренников обвинил министра культуры Владимира Мединского в остановке финансирования проекта «Платформа» и присвоении выделенных на него денег себе.

«Потом у нас эта «Платформа» и дальше должна была работать, и на нее, как мы узнали из (уголовного) дела, выделились деньги в бюджете. Но пришел новый министр культуры (Мединский возглавил ведомство в мае 2012 года прим. ВЗГЛЯД), который сказал: ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты – за свой счет. И перекрыл, свернул все проекты, связанные с современным искусством. И все деньги, которые были выделены на «Платформу», он забрал себе куда-то», – приводит «Интерфакс» слова Серебренникова с допроса в московском Мещанском суде.

13 ноября в 9.30 мск планируется продолжить допрос Серебренникова в суде.

Ранее Мединский сказал, что в деле «Седьмой студии» надо разобраться спокойно и не давить на суд. По его словам, во время процесса стоит «не давать никаких характеристик людям, которые оказались в очень непростом положении».

Напомним, Серебренникова и его соучастников обвиняют в хищении 133 из 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа» с целью развития и популяризации современного искусства. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемых было завершено в сентябре. Кроме бывшего главного бухгалтера студии, своей вины никто из фигурантов дела не признает.