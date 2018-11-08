Мединский попросил дать суду возможность спокойно разобраться в деле Серебренникова

Суду нужно дать возможность спокойно и объективно разобраться в деле «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, все заявления по этому поводу будут рассматриваться как попытка давления на суд, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что сам за все время процесса старался «не давать никаких характеристик людям, которые оказались в очень непростом положении». «Потому что, что бы мы сейчас ни говорили – активно в поддержку обвиняемых или наоборот, в осуждение их, (это) будет рассматриваться только под одним углом – как оказание давления на суд», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что эти заявления не помогут никому в момент, когда идут судебные заседания.

«Поэтому я могу лишь повторить то, что говорил всегда: Серебренников – яркий режиссер, его театр был во многом инновационным и очень интересно устроенным, хотя у него были свои как сторонники, так и противники», – продолжил глава Минкультуры.

Касательно финансовых претензий, предъявляемых Серебренникову, он призвал дать возможность суду «объективно, без давления, без истерики спокойно разобраться».

«Чем спокойней и взвешенней будет это разбирательство, тем, я уверен, лучше для каждого из участников этого процесса», – заключил Мединский.

В среду ведущий вечерних новостей на Первом канале Кирилл Клейменов в прямом эфире выступил в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, назвав его «глубоко порядочным человеком и очень одаренным режиссером». Он задался вопросом, как такая характеристика «совместима с его статусом подсудимого».

По данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

Расследование дела завершено. В эти дни идут судебные разбирательства по делу. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения. Только экс-главный бухгалтер студии Нина Масляева признает свою вину.