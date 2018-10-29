Ведущий Первого канала в прямом эфире поддержал Серебренникова

Ведущий вечерних новостей на Первом канале Кирилл Клейменов выступил в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии».

В эфире вечернего выпуска новостей на Первом канале Клейменов сообщил, что в Москве в среду началось рассмотрение «так называемого дела «Седьмой студии» по существу.

«Самый известный фигурант дела – режиссер Кирилл Серебренников. Я не знаю и не могу знать, как минимум, до решения суда имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег, но я точно знаю: Кирилл – глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает. Дело суда – судить, а наше дело, наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми», – сказал Клейменов.

«В России судьба художника бывает драматична. Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография», – заключил ведущий.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобородский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых. Расследование дела завершено. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения.

Между тем, Серебренников, которому предписано находиться под домашним арестом по делу о хищении, в среду обедал в ресторане в центре Москвы. Режиссер заехал туда по пути с первого заседания суда по делу «Седьмой студии».