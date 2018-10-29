После допроса в суде режиссера Серебренникова заметили в перуанском ресторане

Режиссер Кирилл Серебренников, которому предписано находиться под домашним арестом по делу о хищении, в среду обедал в ресторане в центре Москвы. Серебренников заехал туда по пути с первого заседания суда по делу «Седьмой студии».

После допроса в суде режиссера заметили посетители перуанского ресторана «Чича» в «Новинском пассаже» (на Садовом кольце, близ посольства США).

Ранее в среду в Мещанском суде началось рассмотрение по существу «дела «Седьмой студии». По нему проходят Серебренников, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

По данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили из госбюджета «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых. Расследование дела завершено. Почти все обвиняемые ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения.

«Возможность посещения ресторана зависит от условий домашнего ареста, – пояснила газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич. – Время прогулок может быть указано в постановлении суда, или следователь разрешает, допустим, три часа гулять. Если не указано место прогулок, то он в пределах населенного пункта может гулять где угодно. Если нет, то это нарушение условий домашнего ареста, за которое предусмотрено изменение меры пресечения (вплоть до содержания в следственном изоляторе). Но это изменение – право, а не обязанность следователя, только если он сочтет нужным».

Как известно, Басманный суд Москвы 23 августа 2017 года поместил Серебренникова под домашний арест. Как сообщало РИА «Новости», защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер должен отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка. Серебренникову было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Позже, после рассмотрения жалобы защиты, Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом, но разрешил ему прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников. К этому району относится улица Пречистенка, где проживает Серебренников, но, кстати, никак не Новинский бульвар. Добавим, что Мещанский суд находится в районе метро «Бауманская», так что перуанский ресторан явно не по дороге на Пречистенку.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов отказался прокомментировать газете ВЗГЛЯД данный эпизод, сославшись на занятость.