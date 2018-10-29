Опубликовано видео допроса офицера украинской разведки о подготовке терактов в Крыму

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео допроса подполковника в отставке управления специального резерва главного управления разведки Украины Георгия Абдиллаева, который рассказал о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году, которые были предотвращены.

Он называет, в частности, фигурантом дела о подготовке диверсий сотрудника спецрезерва разведки Украины майора Кирилла Буданова 1986 года рождения, который получал задачи лично от генерала-майора Максима Шаповала (убит в Киеве в июне 2017 года), а также от начальника отдела спецразведки Александра Громова.

В сюжете Абдиллаев сообщил, что «Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами спецоперации в Крыму в августе 2016 года, а Буданов был одним из исполнителей диверсий».

Сообщается, что Абдиллаев был задержан на границе в Брянской области. Он не принимал участия в террористических акциях ни в Луганске, ни в Донецке. Его выдворят на Украину.

Видео опубликовано на YouTube.

Напомним, в 2016 году ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В результате погибли российские офицер ФСБ и военный.

Диверсанты были задержаны и дали признательные показания.