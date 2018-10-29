На Кубани обезврежен украинский агент Вова

Гражданина Украины Юрия Пермякова, работавшего на СБУ под псевдонимом Вова, задержали на Кубани и выдворили за пределы России, сообщает УФСБ по Краснодарскому краю.

«Агент работал под псевдонимом Вова. Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России», – говорится в сообщении спецслужбы, передает «Интерфакс».

По тем же сведениям, Пермяков был таксистом и регулярно ездил в Россию. После задержания он рассказал о своих задачах собирать информацию о передвижениях войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях.

На данный момент Пермяков покинул территорию страны, въезд в Россию ему запретили.

В сентябре задержали другого агента СБУ, пытавшегося собрать сведения о военных объектах.