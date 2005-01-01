Сотрудники ФСБ выдворили из России агента СБУ

В Краснодарском крае задержали гражданина Украины, который оказался агентом Службы безопасности Украины, его выдворили из России, сообщает УФСБ по Кубани.

Мужчина утверждал, что приехал на Кубань на заработки, однако в ФСБ выяснили, что он является агентом СБУ, по заданию которой пытался собирать данные о военных объектах в Краснодарском крае, о передвижении военной техники и кадровом составе, сообщает «Кубань 24».

Ему объявили официальное предостережение от ФСБ о недопустимости совершения преступления по статье «Шпионаж».

Иностранца выдворили за пределы России.

В феврале 2018 года ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму.