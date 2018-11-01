Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 19 копеек – до 65,69 рубля, курс евро снизился на 1 копейку, составив 74,58 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась до 74,72 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».