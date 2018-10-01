Прилепин рассказал о встрече с украинцем в Риме

Российский писатель Захар Прилепин рассказал о встрече в Риме с украинцем, который не планирует возвращаться на родину.

«Официант в римском кафе услышал нашу русскую речь и спросил улыбчиво: «Русские?» – и еще несколько слов добавил, о нашем заказе. Мои спутники (два итальянца и два эмигранта, давно здесь живущие) радостно переглянулись, и едва он отошел, сказали мне довольно:

– Русский, смотри! Надо спросить откуда он.

Я говорю:

– Нет, он украинец. Давайте поедим, а потом спросим. Вдруг парню будет неприятно с нами иметь дело», – написал Прилепин на своей странице в Facebook, уточнив, что у него был явственно южный выговор.

«Мы поели устриц и сыра, выпили немного вина. Расплатились и я спросил:

– Вы откуда?

– Запорожье, – ответил он негромко.

– А вы? – спросил он, и, глядя на меня добавил, – Вы, кажется, давно в Италии живете?

– Нет, – говорю, – Я из Донецка... – он ничего не выказал, и я добавил, – Увидимся.

– Я обратно на Украину не собираюсь, – быстро и чуть строго ответил он.

– Ничего, – сказал я, – Увидимся потом.

– Вы говорите о... конфликте... На это намекаете? – спросил он уже напряженно. – Я не хочу в этом участвовать.

– Нет, – сказал я, – Когда все успокоится, мы встретимся с вами. Спокойно. Или в Донецке или в Запорожье. Я это имел в виду.

Он кивнул.

– Да, мы всегда были братьями, и я не понимаю в чем дело, – сказал он.

Попрощавшись, мы пошли, и он уже издалека крикнул:

– Хорошего дня!

Это было больше, чем просто традиционное приветствие официанта. И рукой взмахнул».

Ранее Прилепин рассказал о пожелавших свободы Донбассу французах.