Прилепин рассказал о пожелавших свободы Донбассу французах

Российский писатель Захар Прилепин рассказал, что в время визита в Париж познакомился с французами, которые поддерживают Россию и желают свободы Донбасса.

«В Париже сейчас. Зашел в кафе выпить вина. Сидит француз, с бородой, лет тридцать. Такой красавец», – написал Прилепин на своей странице в Facebook, уточнив, что француз спросил, откуда Прилепин приехал, а узнав, что тот из России, признался в любви к Путину.

«Он: Путин все правильно делает в Сирии. И на Украине. Тут уже я оживился. Говорю: я солдат. И фото показал: вот, мои солдаты на Донбассе. Про реакцию не буду рассказывать. Короче, вина я выпил бесплатно. А вы говорите: европейские ценности. Вот они – европейские ценности. На мои встречи в Париже не один человек с плакатом «убийцы» не явился. Все пришедшие французы были на моей (на нашей) стороне. Все книги, привезенные издателями – cкупили. Свободы Донбассу сто раз пожелали», – сообщил писатель.

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