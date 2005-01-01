Прилепин сравнил возможности «Мисс Украина» и трансгендеров

Российский писатель Захар Прилепин раскритиковал позицию оргкомитета конкурса «Мисс Украина», который дисквалифицировал победительницу из-за нарушений. Он удивился, почему трансгендеры могут участвовать в подобных конкурсах, а матери – нет.

«В мировых конкурсах красоты уже пару раз побеждали существа невнятного пола, то трансгендеры, то вообще мужчины. И на Украине победительницу конкурса красоты только что лишили титула за то, что у нее есть муж и дети. По правилам нельзя. Трансгендерам можно быть самыми красивыми женщинами в новом дивном мире, а женщинам с детьми – нет», – написал Прилепин на своей странице в LiveJournal.

По его мнению, вопрос в одном: «Взять и поломать этот мир, или делать свое дело и смиренно смотреть вокруг. Поломать – это ж «революция», а нас приучили к тому, что «революция» – это плохо и все должно развиваться «эволюционно». Ну вот развивается, смотрите внимательно», – сообщил писатель.

Ранее «Мисс Украина – 2018» Вероника Дидусенко лишилась титула после сокрытия информации о наличии ребенка. Киевлянка заявила о диcкриминации. Позже выяснилось, что Дидусенко оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки.

В июле стало известно, что итальянский трансгендер поборется за титул «Мисс Вселенная».