«Мисс Украина – 2018» гневно отреагировала на лишение титула

«Мисс Украина – 2018» Вероника Дидусенко, лишенная титула за то, что скрыла от организаторов информацию о наличии ребенка, заявила о диcкриминации.

Дидусенко назвала дискриминационными требования к участницам конкурса о необходимости не быть замужем и не иметь детей, сообщает телеканал «ТСН».

По данным издания, Дидусенко, несмотря на лишение титула, планирует поехать на конкурс «Мисс мира», который пройдет в Китае. Хотя пока об этом публично она не говорит.



Напомним, победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2018» была дисквалифицирована после того, как предоставила о себе недостоверную информацию. Оргкомитет выберет имя новой победительницы, которая не нарушала правила конкурса.

Выяснилось, что Дидусенко оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки.