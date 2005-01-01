Лишенная титула «Мисс Украина» модель оказалась сожительницей советника главы АП

Киевлянка Вероника Дидусенко, лишившаяся короны «Мисс Украина» из-за скандала, оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки.

Об этом 24 сентября сообщил Курочка на своей странице в Facebook, изменив свой статус в соцсети.

Он удалил все негативные комментарии пользователей, которые говорили, что Дидусенко имеет ребенка, поэтому не может претендовать на звание победительницы главного конкурса красоты Украины.

Курочка является сооснователем Украинского кризисного медиацентра – пресс-центра, работающего в Украинском доме на Европейской площади.

В 2017 году сообщалось, что медиаменеджер указан внештатным советником главы администрации президента Украины Игоря Райнина, пишет «Страна».

Напомним, победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2018» была дисквалифицирована после того, как предоставила о себе недостоверную информацию. Оргкомитет выберет имя новой победительницы, которая не нарушала правила конкурса.