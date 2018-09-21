Победительница «Мисс Украина-2018» лишилась короны из-за скандала

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018» была дисквалифицирована после того, как предоставила о себе недостоверную информацию. Оргкомитет выберет имя новой победительницы, которая не нарушала правила конкурса.

Киевлянка Вероника Дидусенко, ставшая победительницей конкурса красоты «Мисс Украина-2018», сообщила о себе недостоверную информацию. Выяснилось, что у 23-летней участницы конкурса есть ребенок, кроме того, она была замужем, сообщает издание «Лига».



Девушка никак не комментирует ситуацию в соцсетях, и пока не удалила ролик, где ей вручили корону победительницы.

«Произошла неожиданная история для нас. Диденко нарушила правила и предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей. В связи с этим в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбрана Мисс Украина», – заявила исполнительный директор оргкомитета конкурса красоты «Мисс Украина» Виктория Киосе.

Реальную информацию о семейном положении Дидусенко юристы конкурса получили после окончания мероприятия от журналистов, которые проживают в одном районе с девушкой.

Объявление имени новой «Мисс Украина» состоится во время телеверсии финала конкурса 30 сентября.

Ранее сообщалось, что украинская модель Анна Дурицкая, в 2015 году ставшая свидетельницей убийства российского политика Бориса Немцова, прошла в финал конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная».