Антикоррупционная кампания принесла бюджету Саудовской Аравии 35 млрд долларов

По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, Эр-Рияду удалось вернуть более 35 млрд долларов в результате кампании по борьбе с коррупцией, в ходе которой были задержаны десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов.

Наследник престола Саудовской Аравии в интервью Bloomberg выразил мнение, что антикоррупционная кампания будет завершена примерно через два года, отметив, что в заключении еще остаются восемь предполагаемых взяточников, передает ТАСС.

Мухаммед бен Сальман затруднился назвать точную сумму, которую удалось вернуть в бюджет Саудовской Аравии, однако отметил, что сумма превышает 35 млрд долларов.

По словам принца, около 40% ущерба было возмещено в форме наличных денег и около 60% суммы – в результате передачи Эр-Рияду активов.

Между тем, по данным генеральной прокуратуры королевства, к январю 2018 года задержанные бизнесмены и высокопоставленные саудовские чиновники вернули властям Саудовской Аравии более 107 млрд долларов.

Напомним, в ноябре 2017 года высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии поместил под стражу сразу несколько десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, подозреваемых в финансовых и должностных преступлениях.

Позднее стало известно, что власти Саудовской Аравии потребовали от задержанных принцев 100 млрд долларов за снятие обвинений в коррупции, причем 90 человек сразу приняли условия властей и были отпущены на свободу.

По сведениям британских СМИ, арестованные саудовские принцы были подвергнуты допросу, причем, как утверждается, членов королевской семьи Саудовской Аравии якобы пытали сотрудники американской частной военной компании Academi.

Отметим, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил полную поддержку королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману в предпринимаемых ими действиях по борьбе с коррупцией, отметив, что «они точно знают, что делают».