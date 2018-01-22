Саудовским принцам предложили заплатить за снятие обвинений

Власти Саудовской Аравии намерены получить от подозреваемых в коррупции принцев 100 млрд долларов за снятие обвинений.

Переговоры с принцами должны завершиться в конце января, передает Bloomberg.

Отмечается, что выдвинутые условия уже приняли 90 человек, они вышли на свободу; еще пятеро обдумывают предложение, а 95 человек отказываются платить и могут попасть под суд.

Напомним, в ноябре 2017 года высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии поместил под стражу несколько десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, подозреваемых в финансовых и должностных преступлениях.

Допросу подверглись более 300 человек. СМИ сообщали, что их пытают сотрудники американской частной военной компании Academi.

В начале января 2018 года подозреваемых перевели в тюрьму для особо опасных заключенных Аль-Хаир.