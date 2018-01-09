Подозреваемые в коррупции саудовские принцы переведены в тюрьму

Несколько десятков задержанных по подозрению в коррупции принцев Саудовской Аравии, а также ряд чиновников и экс-министров этой страны переведены из отеля Ritz Carlto в тюрьму для особо опасных заключенных Аль-Хаир на юге Эр-Рияда, пишет панарабская газета «Аль-Араби аль-Джадид».

В частности, в тюрьму переведены порядка 60 человек, среди которых саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Таляль (племянник действующего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда), принц Турки бен Абдалла (сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда (2005-2015 годы) и ряд других высокопоставленных лиц, отказавшихся идти на досудебное урегулирование с государством.

По некоторым данным, на сделку согласились сыновья бывшего короля Абдаллы – принцы Фейсал и Машааль; бывший министр финансов Саудовской Аравии и один из членов правления национальной нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф, экс-министр национальной гвардии принц Мутаиб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд. При этом официально список подозреваемых не опубликован до сих пор.

Официального подтверждения или опровержения из Эр-Рияда также пока не поступало, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. В СМИ сообщалось, что их пытают сотрудники американской частной военной компании Academi.