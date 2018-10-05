Американский адмирал пожаловался, что Россия не пригласила его на учения

Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников, американский адмирал Джеймс Фогго возмутился тем, что его не пригласили на учения «Восток-2018».

Фогго указал на то, что на учениях НАТО Trident Juncture в Европе будут наблюдатели, по его словам, российской стороне отправили приглашение.

«Они смогут наблюдать за учениями открыто и свободно... Я не знаю цифр по учениям «Восток» или что там происходило, потому что меня не пригласили. Не было аналогичной прозрачности. Не было открытости», – посетовал адмирал, передает РИА «Новости».

Фогго отметил, что все знают даты и места, где пройдут учения Trident Juncture, а также информацию о численности участников.

Учения «Восток-2018» проходили с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Президент Владимир Путин во время полевого смотра войск отметил успешное проведение активного этапа этих учений.