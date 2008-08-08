Путин дал оценку активному этапу учений «Восток – 2018»

Президент Владимир Путин во время полевого смотра войск отметил успешное проведение активного этапа учений «Восток – 2018».

«Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап маневров, вы провели его на высоком уровне: все части и соединения выполнили поставленные задачи», – заявил президент, добавив, что военные «продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам».

По словам Путина, эти учения стали первым по-настоящему масштабным экзаменом для армии и флота. «Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск: подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность», – заявил глава государства.

Путин также поблагодарил военнослужащих из Китая и Монголии, которые участвуют в маневрах, передает ТАСС.

В то же время президент назвал Россию миролюбивым государством, у которого нет и не может быть агрессивных планов. «Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», – отметил президент.

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России «Восток – 2018». Они продлятся до 17 сентября.