Михалков сообщил о проблемах со здоровьем

Режиссер и актер Никита Михалков рассказал, что в течение месяца перенес две операции на бедре.

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», – сказал Михалков, передает АГН «Москва».

Ранее актриса Надежда Михалкова рассказывала о состоянии здоровья отца. До этого актер и режиссер Александр Адабашьян сообщал о госпитализации Михалкова.