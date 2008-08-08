Дочь Михалкова оценила здоровье отца

Надежда Михалкова, дочь российского актера и режиссера Никиты Михалкова, рассказала о состоянии здоровья отца.

Михалкова заявила, что ее отец «не болеет, все в порядке», «волноваться не стоит», передает телеканал «Звезда».

Она добавила, что в этой ситуации также стоит верить и помощнику режиссера – тот ранее заявил, что Михалков попросту покинул Москву после дня выборов.

Тем временем пресс-служба Михалкова сообщила, что тот восстанавливается после плановой операции, которая была проведена «в связи со старой спортивной травмой», передает РИА «Новости».

Ранее актер и режиссер Александр Адабашьян сообщил, что режиссер Никита Михалков якобы был госпитализирован.