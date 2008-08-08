Актер и режиссер Никита Михалков госпитализирован в Москве, сообщил его друг, актер и режиссер Александр Адабашьян.

«Он сейчас болеет, у него операция», – приводит слова Адабашьяна «Пятый канал».

Он отметил, что угрозы для жизни Михалкова нет, а произошедшее назвал «малоприятной спортивной травмой».

В настоящее время Михалков уже прооперирован и проходит восстановительное лечение, сообщает Ura.ru.

В марте Михалков также попал в больницу в Нижнем Новгороде, госпитализация ему не потребовалась.