Шендерович рассказал, как «чуть страшно не отомстил» российскому ТВ

Публицист Виктор Шендерович рассказал, как мог «страшно отомстить» российскому телевидению, но решил этого не делать.

Шендерович рассказал о случае, произошедшем в этот четверг на прощании с артистом Романом Карцевым.

«Сегодня я мог страшно отомстить федеральному телевидению. Стоим с Михаилом Михайловичем Жванецким у стойки в буфете ЦДЛ, много лет не виделись, разговариваем. Вдруг – топот ног и лавина обгоняющих друг друга людей с телекамерами и фотоаппаратами со стороны зала. Причина безумия становится ясна через десяток секунд: идет Пугачева. Идет, видит Жванецкого – и подходит к нему», – написал Шендерович на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что несколько секунд они стояли за стойкой втроем.

«И я понимаю, что настал мой звездный час, а именно: я могу обосрать им всем малину. Просто не уйти, и все. И пускай дают в эфир Шендеровича, вась-вась с Пугачeвой и Жванецким. Или не дают эту встречу вовсе. Но я ж не зверь: отошел. И минут пять потом они трещали фотоаппаратами в полном счастье...», – подытожил публицист.

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