Коллеги отреагировали на смерть Карцева

Коллеги народного артиста России Романа Карцева, ушедшего из жизни во вторник, отреагировали на смерть юмориста.

«Ушел из жизни Роман Карцев. Трудно было представить советскую эстраду без его фирменной интонации. Прекрасный артист и человек. Искренние соболезнования родным», – написал артист Максим Галкин на своей странице в Instagram.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова сообщила, что будет вспоминать его с нежностью: «Он был милым человеком, которого я буду вспоминать с огромной нежностью. Прелестный был человек, умница», – отметила Ахеджакова в эфире НСН.

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая считает, что смерть юмориста символизирует собой уход целого поколения:

«Он останется для меня гениальным артистом: так было и так есть», – подчеркнула Дубовицкая, заметив, что Карцев, Ильченко и Жванецкий были гениальным трио. По ее словам, которые приводит Рен-ТВ, таких юмористов больше не появилось.

Российский сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин отметил: «У него было уникальное чувство юмора, помноженное на два - как замечательный и талантливый человек вообще, и как одессит в частности. Он был замечательным исполнителем юмористических произведений прежде всего Михаила Жванецкого, но в последние годы был не только исполнителем, но и сочинителем. Он выпускал книги со своими рассказами, которые нельзя назвать только юмористическими, это истории жизни, где переплеталось грустное и смешное», – цитирует его слова ТАСС.

Актриса Клара Новикова очень остро отреагировала на смерть друга и коллеги: «Считайте, что умерла я. Вот и все, что я могу сейчас сказать», – сообщила она.

Юморист Святослав Ещенко выразил соболезнования в связи со смертью коллеги: «Очень жаль. Уходят великие люди, на смену им неизвестно кто придет, но что же делать? К сожалению, я с ним близко не общался, несколько раз мы сталкивались на сборных концертах. Роман Андреевич всегда был юморной, шутил, рассказывал одесские анекдоты. В его компании было приятно находиться, он очень органичный, смешной, потрясающий артист», – цитирует Ещенко «Ридус»

Актриса и юмористка Елена Воробей сообщила, что знакомство с Карцевым оставило свой след в ее памяти:

«Я буду говорить в унисон со всей страной, что это великий артист с собственным чувством юмора. Пародистов может быть много, а Карцев один! Это большое счастье, что мне посчастливилось быть с ним знакомой. Мы не дружили, поймите, мы люди разных поколений. Но для меня это имя с большой буквы. Второго такого артиста нет. Говорят, что каждый артист неподражаем. Но это не так. Есть мастер сцены, мастер слова, мастер всего. И это о Романе Карцере», – приводит слова артистки «360».

Во вторник стало известно о смерти народного артиста России и заслуженного артиста РСФСР Романа Карцева, ему было 79 лет. Сын артиста рассказал о причине смерти Карцева.

В кино он снимался с 1975 года в основном в эпизодических ролях. Зрители помнят Карцева по ролям в картинах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и др.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко Карцев выступал на эстраде с моноспектаклями. Работал с Михаилом Жванецким, Аркадием Райкиным и другими советскими артистами.