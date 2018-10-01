Умер Роман Карцев

Во вторник стало известно о смерти народного артиста России Романа Карцева, ему было 79 лет.

О смерти артиста сообщила Наталья Жванецкая в Facebook.

Внучка Карцева позднее подтвердила, что он умер во вторник:

«Дедушка скончался сегодня рано утром», – сказала Вероника Евстигнеева. Дата и время похорон пока не определены, сообщает ТАСС.

«Умер Ромочка Карцев. Так горько... Так тяжело на душе», – написал на своей странице в Facebook артист Ефим Шифрин.

В пресс-службе Московского театра миниатюр, где служил артист, заявили, что Карцев скончался в одной из московских больниц, сообщает РИА «Новости».

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В кино начал сниматься с 1975 года в основном в эпизодических ролях. Зрители помнят Карцева по ролям в картинах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и др.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко Карцев выступал на эстраде с моноспектаклями. Работал с Михаилом Жванецким, Аркадием Райкиным и другими советскими артистами.