Алешинская больница получила гуманитарный груз после разминирования дороги

Tекст: Вера Басилая

Гуманитарный груз был доставлен в Алешкинскую больницу благодаря разминированию одной дороги около двух недель назад, передает ТАСС.

«Около двух недель назад совместно с Вооруженными силами Российской Федерации удалось разминировать одну из дорог и доставить гуманитарный груз с продуктами и лекарствами в Алешкинскую центральную районную больницу», – сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

Она отметила, что местные жители получили возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами.

В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил надежду, что Мелания Трамп обратит внимание на гуманитарную катастрофу в Алешках.

В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.

В среду ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью.