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В Алешкинскую больницу доставили гуманитарный груз после разминирования дороги
Алешинская больница получила гуманитарный груз после разминирования дороги
В Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области был доставлен гуманитарный груз с продуктами и лекарствами благодаря разминированию одной из дорог, сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.
Гуманитарный груз был доставлен в Алешкинскую больницу благодаря разминированию одной дороги около двух недель назад, передает ТАСС.
«Около двух недель назад совместно с Вооруженными силами Российской Федерации удалось разминировать одну из дорог и доставить гуманитарный груз с продуктами и лекарствами в Алешкинскую центральную районную больницу», – сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.
Она отметила, что местные жители получили возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами.
В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил надежду, что Мелания Трамп обратит внимание на гуманитарную катастрофу в Алешках.
В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.
В среду ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью.