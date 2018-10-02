Названа причина смерти Карцева

Сын народного артиста России Романа Карцева Павел Кассинский назвал причину смерти отца.

Касинский отметил, что около двух месяцев назад у отца случился инсульт.

«Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет. Бороться в таком возрасте...» – цитируют его «Известия».

Аналогичную причину озвучил коллега Карцева артист Михаил Жванецкий:

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», – сказал Жванецкий ТАСС.

По словам Кассинского, смерть артиста зафиксирована в 9 утра.

О смерти артиста написала в Facebook Наталья Жванецкая. Позже информацию подтвердила представитель артиста Наталья Жеромская.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В кино начал сниматься с 1975 года в основном в эпизодических ролях. Зрители помнят Карцева по ролям в картинах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и др.

Карцев работал в ленинградском Театре миниатюр Аркадия Райкина, а через восемь лет вернулся в Одессу. Уже там он выступал с моноспектаклями. Выступал совместно с эстрадным артистом Виктором Ильченко и писателем Михаилом Жванецким.