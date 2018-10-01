Стало известно, как ЧП с Крымским мостом повлияло на судоходство

Инцидент со съехавшим в воду железнодорожным пролетом Крымского моста не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе, сообщил директор компании «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Волков сообщил, что «по судоходным (путям) нет никаких ограничений», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Пострадавших нет, опоры моста не были повреждены.

Отметим, что в 2018 году строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пиковую мощность.

Так, замгендиректора по инфраструктурным проектам компании – генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин сообщал, что за 30 месяцев «погрузили все сваи, сформировали 295 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрали свыше 110 тыс. тонн из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов».