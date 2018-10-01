Железнодорожный пролет Крымского моста упал в воду

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций, сообщили в пресс-службе оператора транспортного перехода ФКУ «Упрдор «Тамань». Отмечается, что никто из строителей не пострадал. Названа предположительная причина ЧП.

Из сообщения следует, что «на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», передает портал «Крым Информ».

Предположительно, инцидент произошел из-за технической неисправности одной из домкратных систем.

Отмечается, что никто из строителей не пострадал. Опоры не были повреждены, «несущая способность не нарушена».

Пролетное строение «извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки», на его место установят новое в течение 30–45 суток.

В данный момент на участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия происшествия и выясняют его причины.

Указывается, что строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Нештатная ситуация не окажет влияния на сроки реализации проекта в целом. Работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года – к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме.

Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Напомним, в 2018 году строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пиковую мощность.

За 30 месяцев «погрузили все сваи, сформировали 295 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрали свыше 110 тыс. тонн из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов», сообщал замгендиректора по инфраструктурным проектам компании – генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин.