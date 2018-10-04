Скрипаль не захотел переезжать в США

Отравленный в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не захотел уезжать в другую страну, следует из книги «Дело Скрипаля» (Skripal Files) журналиста Би-Би-Си Марка Урбана.

Урбан пишет, что «вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери) окончена», передает РИА «Новости».

В данный момент экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются под защитой полиции, однако это не может продолжаться вечно.

Потому, как отмечает автор, открыт вопрос, где им жить.

Пока Скрипали были в больнице, «на Даунинг-стрит звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну и были бы снабжены новыми личными данными».

Однако и Скрипаль, и его дочь негативно отнеслись к этой идее.

Напомним, в четверг в продажу поступила книга «Дело Скрипаля» (Skripal Files) Марка Урбана.

Журналист встречался с экс-полковником ГРУ и до отравления, и после того, как тот вышел из комы, и опрашивал его суммарно почти 10 часов. Интервью легло в основу книги.

В книге утверждается, что Скрипаль «во многих вопросах поддерживал Кремль», приветствовал «аннексию Крыма», отрицал присутствие российской армии в Донбассе, а украинцев и вовсе называл «тупыми овцами, которым нужен хороший пастух».

Также он дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах, работал на разведслужбы четырех стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля «подонком», а скандал вокруг него – искусственным.

Газета ВЗГЛЯД подобно анализировала новые данные о Сергее Скрипале.