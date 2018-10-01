Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль – «просто подонок», и будет лучше, если информационная кампания вокруг него быстрее закончится.

«Что касается Скрипалей и так далее – искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин отметил, что некоторые СМИ проталкивают мысль о том, что Скрипаль едва ли не «правозащитник»

«Он просто шпион – предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель Родины», – сказал Путин.

После этого в зале раздались аплодисменты.

«Представьте себе, вы гражданин своей страны, и вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну, как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет. Чем быстрее это закончится, тем лучше», – цитирует Путина 360tv.

Путин отметил, что возня между спецслужбами «не сейчас началась».

«Шпионаж, так же как и проституция – одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», – сказал Путин.

Он также подверг сомнению ситуацию с делом об отравлении в Британии.

«Что, приехал мужик и начал травить бомжей?» – задался Путин вопросом.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала недавнее интервью Скрипаля, в котором он неожиданно для британцев поддержал воссоединение Крыма с Россией.