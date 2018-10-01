Скрипаль не поверил обвинениям против России и поддержал присоединение Крыма

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, переживший в марте 2018 года отравление якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок», не поверил в причастность России к попытке его убийства. Скрипаль является «наглым русским националистом», поддерживающим «аннексию» Крыма и действия Путина на Украине, написал журналист BBC Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля».

Урбан пишет, что Скрипаль отказывался верить, что его пыталось убить российское правительство. Кроме того, он, несмотря на продажу информации британской разведслужбе МИ-6, являлся «наглым русским националистом», пишет газета The Guardian.

Автор заявляет также, что Скрипаль проводил много времени за просмотром передач «Первого канала» и поддерживал линию Кремля по множеству вопросов, «сидя в доме, купленном МИ-6».

Экс-полковник ГРУ отказывался верить и в то, что Россия причастна к военному конфликту на востоке Украины, так как в этом случае российские войска «быстро достигли бы Киева».

Он поддерживает воссоединение Крыма с Россией. При этом украинцев Скрипаль «пренебрежительно» называет «просто овцами, которым нужен хороший пастух».

«Дело Скрипаля» (The Skripal Files) – книга журналиста BBC Марка Урбана, основанная на интервью с Сергеем Скрипалем.

В книге также рассказывается о работе Скрипаля в ГРУ и его превращении в агента МИ-6, о заключении в России и освобождении в рамках обмена шпионами.

Из текста следует, в частности, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах.

Ранее стало известно, что экс-полковник ГРУ во время работы на британскую разведку MИ-6 передал компромат на нынешнего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

До этого выяснилось, что он работал на разведслужбы четырех стран НАТО.