Стало известно о работе Скрипаля на разведслужбы четырех стран НАТО

До 2017 года бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, которого вместе с дочерью отравили в Солсбери, работал на разведслужбы четырех стран НАТО, сообщили источники немецкого журнала Focus.

За время работы на разведывательные службы НАТО Скрипаль якобы «раскрыл нескольких активных шпионов российской военной разведки ГРУ», передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Focus, получивший информацию от источника в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI).

В частности, издание утверждает, что в 2012 году Скрипаль вместе с сотрудниками британской разведки MI6 ездил в Прагу и рассказывал местным органам госбезопасности об активной российской разведсети. Отмечается, что о некоторых российских агентах он узнал за время службы.

В 2016 году, пишет издание, на основании переданных Скрипалем сведений эстонские спецслужбы якобы выявили троих «российских шпионов», в числе которых оказался офицер армии Эстонии российского происхождения и его отец.

Источник издания также утверждает, что Скрипаль передавал информацию Национальному центру разведки (CNI) Испании о контактах российской мафии в регионе Коста-дель-Соль с московскими политиками.

В марте в британском городе Солсбери были отравлены работавший бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Москва последовательно отвергает подобные обвинения.