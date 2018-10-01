Книга «Дело Скрипаля» поступила в продажу

В четверг в продажу поступила книга Skripal Files («Дело Скрипаля»), написанная журналистом Би-би-си Марком Урбаном.

Урбан пишет, что группа предполагаемых отравителей включала двух-трех человек, а «подготовка к операции заняла, вероятно, недели или месяцы», за Скрипалем, вероятно, «велось предварительное наблюдение». Помимо предполагаемых отравителей в покушении должен был участвовать «человек, который бы вел наблюдение во время использования «Новичка», и, возможно, водитель, передает РИА «Новости».

Подозреваемых определяли, выяснив, кто прибыл в Великобританию «непосредственно перед отравлением» и покинул страну на следующий день. Затем следователи ориентировались на «след загрязнения и маршруты передвижения Скрипаля», чтобы «сузить круг подозреваемых до пары временных окон», когда злоумышленник «мог бы подойти к входной двери» дома Скрипаля.

«Для определения причастных следствие к июлю сфокусировалось на тех, кто покинул страну вскоре после инцидента», – утверждается в книге.

Урбан заявил, что Скрипалей держали под строгой охраной, так как власти Великобритании чувствовали вину за то, что не смогли защитить их от отравления. Кроме того, Лондон боялся «публичных обвинений и судебных исков», не хотел, чтобы на Скрипалей «набрасывались с вопросами медиа».

«Если бы Сергей Скрипаль попал под долгосрочную программу, схожую с программой по «защите свидетелей», он должен бы был исчезнуть, поставив под угрозу те многие контакты, которые он обрел за долгую жизнь и, может быть, переехал бы в другую страну», – говорится в книге.

Автор заявил, что сейчас Скрипали находятся в «безопасном убежище». В другую страну они ехать не хотели, поэтому, вероятно, остаются в Великобритании. Им предоставили «доступ к телевидению, интернету и телефону», но «определенная изоляция» сохранялась, «просто поехать в Лондон» они не могли.

Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт. В доме поселятся «британские налогоплательщики».

Напомним, Урбан встречался со Скрипалем и до отравления, и после того, как тот вышел из комы, и опрашивал его суммарно почти 10 часов. Это интервью и легло в основу книги.

Урбан утверждает, что Скрипаль «во многих вопросах поддерживал Кремль», приветствовал «аннексию Крыма», отрицал присутствие российской армии в Донбассе, а украинцев и вовсе называл «тупыми овцами, которым нужен хороший пастух».

Урбан написал, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах. Кроме того, стало известно, что он работал на разведслужбы четырех стран НАТО.