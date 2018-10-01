Книга «Дело Скрипаля» поступила в продажу

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4 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Станут ли и балалайки, и шутеры «мягким оружием» России

Имиджевый эффект от ЧМ-2018 в мире был колоссальным, и России надо сделать его долгоиграющимФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
«Что это за Мордор, что это за плохие ребята, о которых все пишут?» Таким зачастую становится мотив, побуждающий людей по всему миру интересоваться нашей страной. Что в ответ может предложить Россия? Будет ли наш ответ архаичным или ультрасовременным? Эти вопросы обсудили участники круглого стола «Многоликая «мягкая сила» и резервы народной дипломатии», организованного на дискуссионной площадке газеты ВЗГЛЯД. В их числе были и те, кто по должности укрепляет нашу «мягкую силу». Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...

Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Книга «Дело Скрипаля» поступила в продажу

             4 октября 2018, 06:59
          Фото: кадр Первого канала
          Текст: Антон Антонов

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          В четверг в продажу поступила книга Skripal Files («Дело Скрипаля»), написанная журналистом Би-би-си Марком Урбаном.

          Урбан пишет, что группа предполагаемых отравителей включала двух-трех человек, а «подготовка к операции заняла, вероятно, недели или месяцы», за Скрипалем, вероятно, «велось предварительное наблюдение». Помимо предполагаемых отравителей в покушении должен был участвовать «человек, который бы вел наблюдение во время использования «Новичка», и, возможно, водитель, передает РИА «Новости».

          Подозреваемых определяли, выяснив, кто прибыл в Великобританию «непосредственно перед отравлением» и покинул страну на следующий день. Затем следователи ориентировались на «след загрязнения и маршруты передвижения Скрипаля», чтобы «сузить круг подозреваемых до пары временных окон», когда злоумышленник «мог бы подойти к входной двери» дома Скрипаля.

          «Для определения причастных следствие к июлю сфокусировалось на тех, кто покинул страну вскоре после инцидента», – утверждается в книге.

          Урбан заявил, что Скрипалей держали под строгой охраной, так как власти Великобритании чувствовали вину за то, что не смогли защитить их от отравления. Кроме того, Лондон боялся «публичных обвинений и судебных исков», не хотел, чтобы на Скрипалей «набрасывались с вопросами медиа».

          «Если бы Сергей Скрипаль попал под долгосрочную программу, схожую с программой по «защите свидетелей», он должен бы был исчезнуть, поставив под угрозу те многие контакты, которые он обрел за долгую жизнь и, может быть, переехал бы в другую страну», – говорится в книге.

          Автор заявил, что сейчас Скрипали находятся в «безопасном убежище». В другую страну они ехать не хотели, поэтому, вероятно, остаются в Великобритании. Им предоставили «доступ к телевидению, интернету и телефону», но «определенная изоляция» сохранялась, «просто поехать в Лондон» они не могли.

          Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт. В доме поселятся «британские налогоплательщики».

          Напомним, Урбан встречался со Скрипалем и до отравления, и после того, как тот вышел из комы, и опрашивал его суммарно почти 10 часов. Это интервью и легло в основу книги.

          Урбан утверждает, что Скрипаль «во многих вопросах поддерживал Кремль», приветствовал «аннексию Крыма», отрицал присутствие российской армии в Донбассе, а украинцев и вовсе называл «тупыми овцами, которым нужен хороший пастух».

          Урбан написал, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах.  Кроме того, стало известно, что он работал на разведслужбы четырех стран НАТО.


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