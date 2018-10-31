Ограничения на поставку мяса из Бразилии решено отменить

С 1 ноября Россельхознадзор собирается отменить ограничения на поставку мясной продукции с девяти предприятий Бразилии.

«Учитывая полученные материалы расследования и принятые меры об устранении выявленных нарушений, результаты лабораторных исследований продукции, а также гарантии, представленные Секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о соответствии условий производства и реализации продукции предприятий, с 1 ноября 2018 года отменяются временные ограничения на поставки продукции девяти предприятий Бразилии», – сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В Россельхознадзоре добавили, что речь идет о говядине и свинине, передает РИА «Новости».

1 декабря 2017 года Россия ввела запрет на поставки из Бразилии говядины и свинины в связи с обнаружением в мясе стимулятора для наращивания мышечной массы - рактопамина. При этом Бразилия на тот момент являлась один из ведущих поставщиков в Россию в этой сфере.

В октябре текущего года во время встречи посла Бразилии в России Антонио Салгадо с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом последнему бразильянец передал официальное письмо от министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. В нем содержалась просьба о рассмотрении возобновления поставок в Россию мясопродуктов 12 компаний и отмены ограничений в целом.