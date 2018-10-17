Моряки с «Норда» показали сбереженный в украинском плену флаг России

Экипаж рыболовецкого судна «Норд», вернувшийся во вторник в Крым с Украины, показал флаг России, снятый с арестованного украинскими пограничниками судна, но сохраненный до сегодняшнего дня.

Рыбак Юрий Савельев развернул флаг на выходе из микроавтобуса после переезда через украинскую границу. По его словам, это их символ стойкости, сообщает «Российская газета».

«Этот флаг сняли 6 апреля, и мы с ним прошли пол-Украины: был он и в СБУ, и в суде. Мы сберегли его. Не топтали нашу Родину, наш флаг. Как наши деды в войну выносили знамена, так и мы», – заявил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, встретивший моряков, рассказал, что переговорный процесс был сложным и длительным.

После пересечения границы моряки отправились домой в Керчь.

Во вторник семерых моряков с задержанного на Украине судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» остался на Украине, в его отношении возбуждено уголовное дело. Переговоры по его освобождению должны начаться во вторник.

Моряки «Норда» заявили, что для них обмен оказался неожиданным.

Рыболовецкое судно «Норд» украинские власти захватили в марте 2018 года. У экипажа отняли паспорта.