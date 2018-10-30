Москалькова рассказала о переговорах по обмену капитана «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 30 октября начнутся переговоры по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

Переговоры пройдут при европейском институте омбудсменов, с его участием создадут дорожную карту по вопросу, передает РИА «Новости».

«Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», ­– сказала Москалькова.

При этом капитан задержанного украинского «ЯМК-0041» останется в России, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Москальковой, передает ТАСС.

Российское рыболовецкое судно «Норд» украинские власти захватили в марте 2018 года. У экипажа отняли паспорта.

Капитана судна Владимира Горбенко украинские власти тоже не намерены отпускать, поскольку в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Российские пограничники по решению суда арестовали капитана рыболовецкого судна «ЯМК-0041» по подозрению в браконьерстве.