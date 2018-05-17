Суд арестовал капитана задержанного в Крыму украинского судна

По решению суда российские пограничники арестовали капитана рыболовецкого судна «ЯМК-0041», заподозренного в браконьерстве в Черном море у берегов Крыма, сообщает республиканское погрануправление ФСБ.

Отмечается, что капитану рыболовецкого судна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

Арестованному грозит заключение в российской колонии сроком до пяти лет.

Накануне в ФСБ сообщили, что украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в России, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали у западного берега Крыма украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», которое вело незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне России.