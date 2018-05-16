Задержанным в Крыму украинским рыбакам предъявили обвинение

Задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в России, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ.

Моряков задержали 4 мая, за день до этого они расставили в исключительной экономической зоне России ставные сети для вылова камбалы-калкан.

«Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



У браконьеров изъяли и отпустили в море 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех катранов. При этом 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана погибли.



«Помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне России орудий лова есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины», – говорится в сообщении.



В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого возбуждено уголовное дело о браконьерстве. Судно арестовано.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали у западного берега Крыма рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки – город Очаков, Украина), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне России.

Погрануправление уточняет: украинское судно, на борту которого находились пятеро членов экипажа, задержано в районе мыса Тарханкут. Судно и экипаж доставлены в Крым для «процессуальных действий», в ходе проверки изъято несколько километров сетей.