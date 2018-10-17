Моряк с «Норда» рассказал о неожиданном обмене на украинцев

Член экипажа судна «Норд», который вернулся вместе с остальной командой в Крым после обмена на украинцев, рассказал, что моряки узнали о планируемом обмене за несколько часов до его осуществления.

«К нам подошли в 22.30 по местному времени и сказали, что в течение каких-то часов домой, есть обмен. Мы, конечно, были в шоке. Ночь не спали. А в пять утра подошли и сказали – ребята, машина готова, одевайтесь. Мы, как флотские, за три секунды оделись, вышли, сели – и вот сейчас мы здесь», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что семерых моряков с задержанного на Украине судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». При этом капитан «Норда» остался на Украине, где в его отношении возбуждено уголовное дело. Переговоры по нему должны начаться во вторник.

Российское рыболовецкое судно «Норд» украинские власти захватили в марте 2018 года. У экипажа отняли паспорта.