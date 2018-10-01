Порошенко высмеяли из-за «популярного» украинского языка

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за пост в Facebook, где он похвалился тем, что украинский язык занимает восьмое место в рейтинге популярности языков.

Порошенко написал в Facebook, что «по данным Совета Европы украинский язык вошел в топ-8 самых поддержанных в Европе», и отметил, что украинцы имеют «один из самых красивых языков мира».

«Армия – защищает нашу землю! Вера – защищает нашу душу! Язык-защищает наше сердце!», – высокопарно заявил он.

Пользователи высмеяли эту запись в комментариях к ней.

«Да потому что на первом месте – русский язык», – написала Ирина Демченко.

«Конечно, потому что все украинцы ноги делают из Украины, на каком им языке еще разговаривать в Европе», – завил Тимофей Ефименко.

«То есть президент гордится тем, что благодаря проводимой им политике несколько миллионов украинцев выехало за границу искать лучшей доли, чтобы он мог постить о рейтинге украинского языка в Европе», – написал Роман Задорожный.

Ранее Совет Европы опубликовал рейтинг самых популярных языков. Его возглавил русский язык, второе и третье место досталось немецкому и французскому языкам.

Напомним, во время трансляции пресс-конференции генсека Йенса Столтенберга на сайте НАТО перепутали русский и украинский языки, а также русский и грузинский.